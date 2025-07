В Лос-Анджелесе авто протаранило толпу – по меньшей мере 30 пострадавших

В Лос-Анджелесе, штат Калифорния, автомобиль протаранил толпу людей возле ночного клуба на бульваре Санта-Моника. В результате инцидента известно о по меньшей мере 30 пострадавших.

Об этом сообщают Associated Press и CNN.

В пресс-службе пожарной охраны Лос-Анджелеса сообщили, что пострадавших доставили в местные больницы и травматологические центры.

По данным департамента полиции города, семеро пострадавших были доставлены в критическом состоянии, шестеро — в тяжелом, а 10 — в удовлетворительном.

NEW: A car plowed into a crowd near Santa Monica Blvd and Vermont in East Hollywood, injuring over 20 people.

Driver reportedly lost consciousness, hit a taco cart, then slammed into a crowd outside a club.

At least 3 critical, 6 serious. pic.twitter.com/lkllOL6Ipk

— Christopher Webb (@cwebbonline) July 19, 2025