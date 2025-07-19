В Лос-Анджелесе авто протаранило толпу – по меньшей мере 30 пострадавших
В Лос-Анджелесе, штат Калифорния, автомобиль протаранил толпу людей возле ночного клуба на бульваре Санта-Моника. В результате инцидента известно о по меньшей мере 30 пострадавших.
Об этом сообщают Associated Press и CNN.
Автомобиль въехал в толпу в Лос-Анджелесе
В пресс-службе пожарной охраны Лос-Анджелеса сообщили, что пострадавших доставили в местные больницы и травматологические центры.
По данным департамента полиции города, семеро пострадавших были доставлены в критическом состоянии, шестеро — в тяжелом, а 10 — в удовлетворительном.
NEW: A car plowed into a crowd near Santa Monica Blvd and Vermont in East Hollywood, injuring over 20 people.
Driver reportedly lost consciousness, hit a taco cart, then slammed into a crowd outside a club.
At least 3 critical, 6 serious. pic.twitter.com/lkllOL6Ipk
— Christopher Webb (@cwebbonline) July 19, 2025
В толпу людей, которые стояли в очереди возле ночного клуба, врезался автомобиль марки Nissan Versa. Он также задел фудтрак с тако и стойку парковщика.
Пресс-офицер также сообщил, что парамедики обнаружили у одного из пациентов огнестрельное ранение.
— Это будет большое расследование с участием полиции Лос-Анджелеса, — сказал капитан Адам Ван Герпен.
По его словам, люди, которые находились в клубе, вышли, чтобы оказать первую помощь пострадавшим до прибытия бригад скорой помощи.