В Лос-Анджелесе авто протаранило толпу – по меньшей мере 30 пострадавших

В Лос-Анджелесе, штат Калифорния, автомобиль протаранил толпу людей возле ночного клуба на бульваре Санта-Моника. В результате инцидента известно о по меньшей мере 30 пострадавших.

Об этом сообщают Associated Press и CNN.

Автомобиль въехал в толпу в Лос-Анджелесе

В пресс-службе пожарной охраны Лос-Анджелеса сообщили, что пострадавших доставили в местные больницы и травматологические центры.

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По данным департамента полиции города, семеро пострадавших были доставлены в критическом состоянии, шестеро — в тяжелом, а 10 — в удовлетворительном.

NEW: A car plowed into a crowd near Santa Monica Blvd and Vermont in East Hollywood, injuring over 20 people. Driver reportedly lost consciousness, hit a taco cart, then slammed into a crowd outside a club. At least 3 critical, 6 serious. pic.twitter.com/lkllOL6Ipk — Christopher Webb (@cwebbonline) July 19, 2025

В толпу людей, которые стояли в очереди возле ночного клуба, врезался автомобиль марки Nissan Versa. Он также задел фудтрак с тако и стойку парковщика.

Пресс-офицер также сообщил, что парамедики обнаружили у одного из пациентов огнестрельное ранение.

— Это будет большое расследование с участием полиции Лос-Анджелеса, — сказал капитан Адам Ван Герпен.

По его словам, люди, которые находились в клубе, вышли, чтобы оказать первую помощь пострадавшим до прибытия бригад скорой помощи.

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