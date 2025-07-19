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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
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В Ростовской области из-за атаки дронов произошел коллапс на железной дороге: что известно

ростов залізниця
Фото: Unsplash

В Ростовской области произошел коллапс на железной дороге после повреждения сети на перегоне в результате атаки беспилотников задерживаются более 50 поездов дальнего следования.

Об этом сообщают Российская железная дорога и пропагандистские Telegram-каналы.

Атака БПЛА в Ростовской области: коллапс на железной дороге

Российская железная дорога сообщила, что в связи с повреждением контактной сети из-за падения обломков дронов на перегоне Лихая — Замчалово в Ростовской области задержано более 50 поездов дальнего следования.

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Также был отменен ряд пригородных электричек.

Через три часа движение поездов на перегоне открыли по двум путям после того, как на станции Лихая подали напряжение в контактную сеть.

И.о. губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил обрыв линии электропередачи и обесточивание грузового и пассажирского составов. Он отметил, что на этом участке произошла задержка в расписании движения и было организовано реверсивное движение поездов.

Российское Минобороны отчиталось о якобы перехвате 24 беспилотников над Ростовской областью РФ.

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