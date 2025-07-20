Армия Израиля начинает наземную операцию в Дейр-аль-Балах в центре Газы

Армия обороны Израиля впервые собирается начать наземные операции в в Дейр-аль-Балах в центральной части Газы.

Об этом сообщает The Times of Israel.

ЦАХАЛ планирует начать операцию в центре Газы

ЦАХАЛ выдал новые предупреждения об эвакуации для жителей юго-западных районов в Дейр-эль-Балах, центральном секторе Газы.

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— Армия обороны Израиля продолжает действовать с большой силой, чтобы уничтожить вражеский потенциал и террористическую инфраструктуру в этом районе, расширяя свою деятельность на территорию, где она ранее не действовала, — заявил спикер Армии обороны Израиля полковник Авихай Адраи.

Гражданским приказали направляться на юг в район Маваси на побережье.

Это впервые с начала войны ЦАХАЛ объявил предупреждение об эвакуации в районе Дейр-аль-Балаха, одного из немногих мест, где военные не проводили наземных операций.

ЦАХАЛ избегает наземных операций в районах, где, по его мнению, ХАМАС удерживает заложников, чтобы не подвергать их опасности, поскольку группировка пообещала казнить пленных, если войска Израиля окажутся поблизости.

По оценкам ЦАХАЛа от мая, во всей центральной части Газы проживает около 350 тыс. палестинцев. Неизвестно, сколько из них находятся в недавно эвакуированной зоне.

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