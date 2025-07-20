Многие геополитические события произойдут 2 сентября: произойдет ли поворот в войне

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Пента Александр Леонов считает, что 2 сентября может стать днем, когда произойдет много событий, которые могут повлиять на ход войны.

Геополитические события, которые произойдут 2 сентября

Издание The Times со ссылкой на источники в правительстве Китая сообщило, что китайский лидер Си Цзиньпин планирует провести 2 сентября трехсторонний саммит, посвященный завершению Второй мировой войны.

К участию в нем приглашены президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин.

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В тот же день вступят в силу новые санкции Европейского Союза против России.

2 сентября также истекает ультиматум, выдвинутый Трампом Кремлю — 50 дней для заключения соглашения с Киевом.

— Дональд Трамп — это человек, который привык быть звездой. И вряд ли он поедет (в Китай, — Ред.) просто говорить, — отметил Леонов.

По мнению эксперта, визит Трампа возможен только в случае, если будет достигнута реальная договоренность.

— Очевидно, Трамп может поехать только в том случае, если, например, будет подписан какой-то документ. В частности, о полном и безусловном прекращении огня или что-то подобное, — предположил он.

Иначе, по мнению Леонова, у президента США не будет мотивации для участия во встрече, ведь он ожидает “прорывных вещей, пока что не очень просматривающихся”.

Леонов отмечает, что многие аналитики и американские политики соглашаются: именно осень может стать переломной в войне России против Украины.

Кремль, вероятно, будет готов к переговорам. Сейчас он тянет время в попытках выторговать выгодные для себя условия.

— Мы надеемся, что осенью как раз российская экономика покажет такую динамику, что Россия поймет, что вести войну такой же интенсивности еще год, например, ей будет очень трудно. И это будет побуждать ее все же к каким-то серьезным разговорам, — отметил он.

По словам эксперта, именно осень может стать тем периодом, когда Москва будет вынуждена идти на содержательные переговоры.

Напомним, военный аналитик Александр Мусиенко ранее прогнозировал, что пик наступательных действий со стороны РФ придется на летние месяцы.

По его мнению, если Россия не сможет достичь стратегических целей на поле боя, переговоры о завершении войны могут начаться в ноябре.

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