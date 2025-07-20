Китай в июне резко увеличил экспорт редкоземельных магнитов в США

В июне 2025 года Китай более чем в семь раз увеличил объемы экспорта редкоземельных магнитов в Соединенные Штаты по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом сообщает агентство Reuters.

После договоренностей между Китаем и США экспорт вырос на 660%

По данным Главного таможенного управления КНР, в июне в США было экспортировано 353 метрические тонны редкоземельных магнитов — на 660% больше, чем в мае.

Сейчас смотрят

Ранее поставки резко упали из-за введенных Пекином ограничений на экспорт некоторых редкоземельных товаров в ответ на американские тарифы.

Китай обеспечивает более 90% мировых потребностей в редкоземельных магнитах — ключевых компонентах для производства электромобилей, ветровых турбин и военной техники.

В апреле и мае объемы экспорта оставались низкими из-за задержек с получением лицензий, что привело к сбоям в глобальной цепочке поставок.

Некоторые автопроизводители за пределами Китая были вынуждены частично остановить производство.

Общий китайский экспорт редкоземельных постоянных магнитов в июне составил 3 188 тонн — на 157,5% больше, чем в мае. В то же время это на 38,1% меньше по сравнению с июнем 2024 года.

Аналитики ожидают, что в июле экспорт продолжит расти, поскольку все больше китайских компаний получают лицензии.

Впрочем, по итогам первой половины 2025 года общие объемы экспорта редкоземельных магнитов из Китая упали на 18,9% — до 22 319 тонн.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты подписали с Китаем торговое соглашение. Однако подробностей соглашения, ни Пекин, ни Вашингтон не разглашают.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.