Прекращение огня между Израилем и Сирией вступило в силу

Посол США в Турции и спецпосланник по сирийским вопросам Том Баррак объявил о вступлении в силу режима прекращения огня между Израилем и Сирией. Режим тишины вступил в силу в 17:00 по дамасскому времени (совпадает с киевским).

Об этом дипломат сообщил в сети X.

Режим тишины между Израилем и Сирией

— Эскалацию боевых действий можно сдержать только при условии соглашения о приостановке насилия, защите невинных, обеспечении гуманитарного доступа и устранении опасности. По состоянию на 17:00 по дамасскому времени все стороны договорились о паузе и прекращении боевых действий, — говорится в заявлении Баррака.

Он подчеркнул, что следующим шагом должен стать полный обмен заложниками и удерживаемыми лицами, организация которого в настоящее время продолжается.

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Заявление прозвучало после серьезного военного обострения в регионе. 16 июля Армия обороны Израиля нанесла мощный авиаудар по Дамаску. Под обстрел попали здания Генерального штаба Сирии, Министерства обороны и президентский дворец.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Дамаск получит “болезненные удары” в ответ на последние события.

Он охарактеризовал новую сирийскую власть как “замаскированных джихадистов” и пообещал не допустить переброски их сил в южную часть Сирии.

После нескольких дней интенсивных столкновений стало известно, что представители сирийской власти вместе с лидерами друзского религиозного меньшинства пришли к соглашению о возобновлении перемирия.

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