Путин готов к мирному урегулированию, но цели РФ неизменны — Песков

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский президент Владимир Путин по-прежнему выступает за достижение мирного урегулирования войны против Украины, однако при этом подчеркнул, что стратегические цели Москвы не меняются.

Цели России в войне неизменны — Песков

— Президент Путин неоднократно говорил о своем желании как можно быстрее перевести украинское урегулирование в мирное русло. Это длительный процесс, он требует усилий, и он непростой… Нам главное достичь своих целей. Наши цели понятны, очевидны и они не меняются, – сказал Песков в интервью государственному телеканалу Россия-1 20 июля.

В начале полномасштабной агрессии в феврале 2022 года Путин провозгласил так называемыми задачами “денацификацию” и “демилитаризацию” Украины.

Сейчас в Кремле все чаще говорят о необходимости “устранения первопричин” конфликта. Среди них называют расширение НАТО на восток и стремление Украины к вступлению в Альянс.

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Президент Украины Владимир Зеленский 19 июля в вечернем обращении выразил готовность к переговорам на уровне лидеров, чтобы обеспечить длительный мир.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут ввести новые торговые ограничения против России, если она не согласится заключить соглашение о завершении войны в Украине в течение следующих 50 дней.

По словам Трампа, он “очень недоволен” действиями Москвы.

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