В Белом доме обеспокоены поведением Нетаньяху — Axios

В администрации президента США Дональда Трампа растет недовольство действиями премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.

Об этом сообщает американское издание Axios со ссылкой на шесть источников среди американских чиновников.

США считают, что Нетаньяху действует импульсивно и неконтролируемо: что известно

Отмечается, что, несмотря на достигнутое при посредничестве США прекращение огня в Сирии, Вашингтон все больше обеспокоен действиями Нетаньяху в регионе.

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— Биби вел себя как сумасшедший. Он постоянно все бомбит. Это может подорвать то, что пытается сделать Трамп, — заявил один из чиновников Белого дома, используя прозвище израильского премьера.

Другой собеседник издания отметил, что президент США Дональд Трамп даже звонил Нетаньяху с требованием объяснений после обстрела церкви в Газе.

По словам еще одного чиновника, растет скептицизм в отношении действий Нетаньяху — он «очень импульсивный и слишком деструктивный».

Публично Трамп пока не комментировал ситуацию и не критиковал Нетаньяху. В то же время источники предполагают, что недовольство его администрации может усилиться.

Напомним, израильская армия в среду осуществила редкий авиаудар в центре Дамаска, попав в штаб-квартиру Министерства обороны Сирии. Это произошло на фоне эскалации боев между правительственными войсками и вооруженными формированиями друзей в городе Эс-Сувейда на юге страны.

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