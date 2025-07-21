Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Выплаты ко Дню Независимости пенсионерам: кто и сколько получит в 2025 году
Старшая дочь Поляковой вышла замуж: кто стал избранником
Усик – Дюбуа 2: текстовая онлайн-трансляция боя
Как принимали Декларацию о государственном суверенитете Украины
Мы рекомендуем
Наша независимость закаляется в войне: историки о важности Дня украинской государственности
Нуждается в проверке
Валентина Летяк, редактор ленты
2 мин.

Дроны атаковали станцию Каменоломни Ростовской области РФ: последствия “бавовны”

Атака дронів у Росії
Фото: Факти ICTV

Ночью 21 июля дроны атаковали железнодорожную станцию в поселке Каменоломни Ростовской области РФ, через которую страна-агрессор перебрасывает вооружение на войну против Украины.

Об этом сообщают российские СМИ и губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Железнодорожную станцию Каменоломни атаковали дроны

Слюсарь утверждает, что беспилотники уничтожены в Новошахтинске, Шахтах и Новочеркасске, а в поселке Каменоломни Октябрьского сельского района из-за падения обломков загорелась крыша зданий железнодорожного вокзала.

Сейчас смотрят

По его словам, из диспетчерского пункта эвакуированы три человека.

И утверждает, что все пожары уже ликвидированы.

По данным СМИ, участок железной дороги в районе Каменоломни используется для перевозки военных грузов для переброски в Украину.

В то же время, в РЖД сообщили о задержке 26 поездов из-за атаки БпЛА в Ростовской области.

Каменоломні на карті

Каменоломні на карті. Фото: Google Maps

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 244-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Ночью в Москве и Подмосковье раздавались взрывы: сообщают об атаке дронов
СБУ завдали удару по російським НПЗ 13.03.24

Связанные темы:

атака дронамиВойна в УкраинеВзрывПожарРосіяРостов
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь