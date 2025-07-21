Дроны атаковали станцию Каменоломни Ростовской области РФ: последствия “бавовны”

Ночью 21 июля дроны атаковали железнодорожную станцию в поселке Каменоломни Ростовской области РФ, через которую страна-агрессор перебрасывает вооружение на войну против Украины.

Об этом сообщают российские СМИ и губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Железнодорожную станцию Каменоломни атаковали дроны

Слюсарь утверждает, что беспилотники уничтожены в Новошахтинске, Шахтах и Новочеркасске, а в поселке Каменоломни Октябрьского сельского района из-за падения обломков загорелась крыша зданий железнодорожного вокзала.

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По его словам, из диспетчерского пункта эвакуированы три человека.

И утверждает, что все пожары уже ликвидированы.

По данным СМИ, участок железной дороги в районе Каменоломни используется для перевозки военных грузов для переброски в Украину.

В то же время, в РЖД сообщили о задержке 26 поездов из-за атаки БпЛА в Ростовской области.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 244-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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