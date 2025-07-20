Филиал датской компании Baltic Control помогает РФ перевозить зерно из ВОТ

Компания Балтик Контроль Новороссийск, зарегистрированная в России, осуществляет приемку трюмов и проводит драфт-сюрвей — контроль веса грузов — в порту Бердянска, который находится под контролем РФ с марта 2022 года.

Об этом говорится в расследовании Следство.Инфо и KibOrg.

Филиал датской компании помогает РФ перевозить зерно

Структура, связанная с международной компанией Baltic Control, головной офис которой расположен в Дании, помогает россиянам в вывозе зерна через захваченный ими Бердянский морской торговый порт.

Сейчас смотрят

Айти-специалистам организации KibOrg удалось получить документацию, имеющую отношение к деятельности оккупированного Бердянского порта.

Журналисты выяснили, что российский филиал датской компании Baltic Control, специализирующейся на морской верификации и инспекции грузов, участвует в проверке зерновых грузов в порту Бердянска, находящемся под российской оккупацией с 2022 года.

Речь идет о предприятии Балтик Контроль Новороссийск, которое, по информации журналистов, привлечено к процессу вывоза более 172 тыс. тонн зерна.

Директор российского филиала Baltic Control подтвердил, что компания действительно предоставляет инспекционные услуги в Бердянском порту.

Судоходная компания из Швейцарии работает в РФ

Датское издание Jyllands-Posten написало о деятельности швейцарского судоходного гиганта Swiss MSC, который, несмотря на полномасштабное вторжение России в Украину, продолжает свою работу в РФ.

Компания объясняла свою деятельность поставками гуманитарных грузов, в частности, продуктов, медикаментов и средств первой помощи.

Сейчас Swiss MSC строит контейнерный терминал в муниципальном порту датского города Орхус. В расследовании указывается, что компания планирует использовать терминал в Дании для транзита грузов в Россию.

Такая перспектива вызвала протесты со стороны датских гигантов грузовых перевозок Maersk и APM Terminals, которые считают это неприемлемым и уже подали иск против администрации порта Орхуса.

Портовые чиновники и мэрия Орхуса отказались от личных комментариев для Jyllands-Posten. Пресс-служба порта ограничилась письменным заявлением.

— Порты и судоходные компании являются частью глобальной инфраструктуры и цепочки поставок, которая регулируется широким спектром как национальных, так и международных правил. Это также касается действующих санкций в отношении России. Мы, конечно, их соблюдаем, и мы также ожидаем, что судоходные и другие компании в порту и вокруг него будут делать то же самое, — отмечается в ответе порта Орхус.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.