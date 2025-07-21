Германия и США близки к соглашению о предоставлении Украине Patriot — Bloomberg

Германия и Соединенные Штаты находятся на финальной стадии переговоров о поставках Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot на фоне усиления атак России ракетами и дронами.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Соглашение США и Германии по ПВО Patriot

По имеющейся информации, соглашение предусматривает, что Берлин передаст Киеву две батареи Patriot со своих складов, а Вашингтон обязуется пополнить эти запасы путем передачи оборудования из стратегического резерва американского оборонно-промышленного комплекса.

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— Вместе мы должны остановить эту военную машину, объединив силы для поддержки Украины всеми нашими силами, — подчеркнул министр обороны Германии Борис Писториус во время онлайн-встречи Контактной группы в формате Рамштайн 21 июля.

По информации источников, сейчас идет финальное согласование технических аспектов договоренности, в частности относительно сроков пополнения немецкого арсенала.

Переговоры являются конфиденциальными, однако источники предполагают, что официальное объявление о достижении соглашения может появиться в ближайшие дни.

Германия предоставила Украине три системы Patriot

В настоящее время Германия уже передала Украине три из имеющихся двенадцати систем Patriot. Еще две временно предоставлены Польше, поэтому в распоряжении Бундесвера остаются только семь.

В связи с этим Берлин выразил готовность выделить Киеву еще комплексы ПВО, но только при условии оперативной компенсации со стороны Соединенных Штатов.

Источники также обратили внимание на важное изменение в позиции США: Вашингтон сообщил правительству Швейцарии о задержке с выполнением их заказа на Patriot, что, по оценкам аналитиков, могло дать толчок к продвижению переговоров с Берлином.

Ожидается, что система, которую должны были получить швейцарцы, отличается технической конфигурацией, и для ее адаптации понадобится примерно восемь месяцев.

Этот аспект также станет предметом обсуждения между немецкими и американскими представителями в течение текущей недели.

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