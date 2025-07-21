Падение самолета на школу в Бангладеш: по меньшей мере 20 погибших и более 170 раненых

Учебный самолет Военно-воздушных сил Бангладеш потерпел катастрофу сегодня после обеда в Дакке — столице страны.

По официальным данным, самолет упал на здание школы Milestone School and College и загорелся. Погибли 20 человек, в том числе пилот. 171 получили ранения.

Авиакатастрофа самолета в Бангладеш: что известно

Большинство пострадавших были учениками школы. По словам представителей власти, 171 ученика удалось вытащить из горящего здания. Многие были ранены и получили ожоги. Пострадавших эвакуировали вертолетами.

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A Bangladesh Air Force training aircraft crashed into the campus of Milestone School and College in the capital, Dhaka, shortly after takeoff on Monday, killing at least 19 people, including the pilot, and injuring more than 100, officials said. Students were attending classes at… pic.twitter.com/xDnIUsOGh7 — CBS News (@CBSNews) July 21, 2025

По словам представителей Вооруженных сил, пилот пытался направить самолет в менее населенный район, однако не смог избежать падения на территорию школы.

Ученики рассказывают, что во время занятия здание начало сильно дрожать, после чего раздался мощный взрыв. Дети в панике бежали из классов.

Школа Milestone School and College расположена в районе Уттара в Дакке, примерно в 11 километрах от авиабазы имени А.К. Хандакера. Это густонаселенный район, рядом с которым находится станция метро, торговые заведения и жилые дома.

— Пилот самолета, лейтенант Мохаммед Токир Ислам, сделал все возможное, чтобы отвести самолет от плотно застроенных территорий и направить его в менее населенную местность, — говорится в заявлении военных.

Причины катастрофы в настоящее время расследуются.

Источник : ВВС, AP, CNN

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