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Ирина Гамалий, редактор сайта
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Падение самолета на школу в Бангладеш: по меньшей мере 20 погибших и более 170 раненых

авіакатастрофа в Бангладеш
Фото: Getty Images

Учебный самолет Военно-воздушных сил Бангладеш потерпел катастрофу сегодня после обеда в Дакке — столице страны.

По официальным данным, самолет упал на здание школы Milestone School and College и загорелся. Погибли 20 человек, в том числе пилот. 171 получили ранения.

Авиакатастрофа самолета в Бангладеш: что известно

Большинство пострадавших были учениками школы. По словам представителей власти, 171 ученика удалось вытащить из горящего здания. Многие были ранены и получили ожоги. Пострадавших эвакуировали вертолетами.

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Учебный самолет F-7 BGI китайского производства столкнулся с “технической неисправностью” через несколько минут после взлета в 13:06 по местному времени.

По словам представителей Вооруженных сил, пилот пытался направить самолет в менее населенный район, однако не смог избежать падения на территорию школы.

Ученики рассказывают, что во время занятия здание начало сильно дрожать, после чего раздался мощный взрыв. Дети в панике бежали из классов.

Школа Milestone School and College расположена в районе Уттара в Дакке, примерно в 11 километрах от авиабазы имени А.К. Хандакера. Это густонаселенный район, рядом с которым находится станция метро, торговые заведения и жилые дома.

 — Пилот самолета, лейтенант Мохаммед Токир Ислам, сделал все возможное, чтобы отвести самолет от плотно застроенных территорий и направить его в менее населенную местность, — говорится в заявлении военных.

Причины катастрофы в настоящее время расследуются.

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Источник: ВВС, AP, CNN

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