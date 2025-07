Падение самолета на школу в Бангладеш: по меньшей мере 20 погибших и более 170 раненых

Учебный самолет Военно-воздушных сил Бангладеш потерпел катастрофу сегодня после обеда в Дакке — столице страны.

По официальным данным, самолет упал на здание школы Milestone School and College и загорелся. Погибли 20 человек, в том числе пилот. 171 получили ранения.

Большинство пострадавших были учениками школы. По словам представителей власти, 171 ученика удалось вытащить из горящего здания. Многие были ранены и получили ожоги. Пострадавших эвакуировали вертолетами.

Учебный самолет F-7 BGI китайского производства столкнулся с “технической неисправностью” через несколько минут после взлета в 13:06 по местному времени.

