Вторичные пошлины Трампа против РФ: Бессент призвал Европу присоединиться

Если Белый дом введет вторичные пошлины в отношении РФ, страны Европы должны сделать то же самое. Об этом 21 июля заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью для CNBC.

Бессент призвал ЕС присоединиться к пошлинам против РФ

Глава Минфина США выразил уверенность, что вторичные пошлины станут эффективным инструментом давления на Россию, и призвал европейских союзников присоединиться к такому шагу, если он будет реализован в Вашингтоне.

— Любая страна, закупающая российскую нефть, которая находится под санкциями, будет (в случае введения пошлин, — Ред.) облагаться вторичными пошлинами в размере до 100%. (…) Я бы призвал наших европейских партнеров (…) последовать нашему примеру, если мы введем эти пошлины, — сказал чиновник.

Бессент сообщил, что одной из тем дальнейших переговоров между США и Китаем, скорее всего, станет импорт Пекином нефти из России и Ирана.

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По его словам, это может стать признаком того, что фокус в диалоге смещается с экономического направления на вопросы национальной безопасности.

— Торговля (между США и Китаем, — Ред.) находится в хорошем состоянии. И я думаю, что теперь мы можем начать обсуждать другие вещи. К сожалению, китайцы являются очень крупными покупателями иранской нефти, на которую наложены санкции, и российской нефти, на которую наложены санкции, — поэтому мы могли бы начать обсуждать это, — сказал Бессент.

Вторичные пошлины против России

Идею 100% пошлин накануне также озвучил президент США Дональд Трамп. 14 июля он предупредил, что если Россия не пойдет на заключение мирного соглашения с Украиной в течение 50 дней, против нее будут введены максимально жесткие ограничения.

— Мы очень, очень недовольны ими (россиянами, — Ред.). Мы введем очень жесткие пошлины, если не будет соглашения в течение 50 дней — пошлины примерно в 100%. Вы можете назвать их вторичными пошлинами, вы знаете, что это значит, — сказал американский президент.

В Белом доме впоследствии разъяснили позицию главы государства, подчеркнув, что речь идет как о 100% пошлинах на продукцию из России, так и о санкциях в отношении тех стран, которые продолжают покупать российскую нефть, если мирное соглашение не будет достигнуто в определенный срок.

— Президент четко дал понять: если в течение 50 дней не будет достигнуто прекращение огня или мирное соглашение, и Кремль не согласится на завершение боевых действий, тогда Россию ждут очень высокие тарифы и вторичные санкции, — отметила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

14 июля Трамп заявил, что “очень недоволен” Россией, и пригрозил 100% пошлинами, если за 50 дней мирного соглашения с Украиной не будет достигнуто.

— Мы очень, очень недовольны ими (россиянами, — Ред). Мы введем очень жесткие пошлины, если не будет соглашения в течение 50 дней — пошлины примерно в 100%. Вы можете назвать их вторичными пошлинами, вы знаете, что это значит, — сказал Трамп.

В его администрации уточнили, что речь идет о введении 100% пошлин на российские товары и о вторичных санкциях в отношении стран, которые покупают нефть в России, если соглашение не будет заключено в течение 50 дней.

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