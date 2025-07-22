1,3 тыс. БпЛА: Латвия передала Украине очередную партию дронов

Латвия передала Украине очередную партию дронов — на этот раз 1,3 тыс. БпЛА.

Об этом сообщил министр обороны страны Андрис Спрудс на платформе X.

Латвийские дроны для Украины: что известно о военной поддержке

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс сообщил об отправке в Украину очередной партии дронов.

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— Следующие 1 300 дронов, произведенных в Латвии, уже в пути в Украину. После этой поставки в этом году украинцам будет доставлено 12 тыс. дронов стоимостью более 17 млн евро, — написал Спрудс.

Заметим, что Латвия является активным участником коалиции дронов, которую возглавляет Украина вместе с Великобританией.

Страна также активно участвует в других оборонных инициативах, в частности в европейской программе по разминированию украинских территорий и в совместных учебных миссиях для украинских военных.

Кроме того, в мае 2025 года Киев и Рига договорились о развитии двустороннего производства компонентов для БпЛА на базе украинских предприятий.

Также продолжаются переговоры по обмену технологиями и созданию сервисных центров по ремонту дронов вблизи линии фронта.

Напомним, что недавно Латвия передала Украине первую партию бронетранспортеров Patria.

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