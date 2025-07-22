Самолет ВВС Бундесвера совершил аварийную посадку в Лейпциге: что стало причиной

Самолет ВВС Бундесвера был вынужден совершить аварийную посадку в аэропорту Лейпциг/Галле. На борту находилась министр юстиции Германии Стефани Хубиг.

Аварийная посадка самолета Бундесвера: что известно

По словам представителя ВВС, спустя десять минут полета пилот получил предупредительный сигнал и направился в указанный аэропорт Лейпцига.

Информация об ошибке, приведшей к инциденту, все еще расследуется.

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Самолет Airbus A319 следовал из Берлина на свою базу в Кельне, когда вскоре после взлета в кабине пилотов появилось предупреждающее сообщение.

Пилот принял решение совершить экстренную посадку в аэропорту Лейпциг/Галле.

Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал. Пожарные и спасатели дежурили в аэропорту, как и предполагается в подобных случаях.

Во вторник, 22 июля, Airbus длиной около 34 метров все еще стоял на взлетно-посадочной полосе аэропорта Лейпциг/Галле. Его осмотрят технические специалисты.

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