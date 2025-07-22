Самолет ВВС Бундесвера совершил аварийную посадку в Лейпциге: что стало причиной
Самолет ВВС Бундесвера был вынужден совершить аварийную посадку в аэропорту Лейпциг/Галле. На борту находилась министр юстиции Германии Стефани Хубиг.
Аварийная посадка самолета Бундесвера: что известно
По словам представителя ВВС, спустя десять минут полета пилот получил предупредительный сигнал и направился в указанный аэропорт Лейпцига.
Информация об ошибке, приведшей к инциденту, все еще расследуется.
Самолет Airbus A319 следовал из Берлина на свою базу в Кельне, когда вскоре после взлета в кабине пилотов появилось предупреждающее сообщение.
Пилот принял решение совершить экстренную посадку в аэропорту Лейпциг/Галле.
Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал. Пожарные и спасатели дежурили в аэропорту, как и предполагается в подобных случаях.
Во вторник, 22 июля, Airbus длиной около 34 метров все еще стоял на взлетно-посадочной полосе аэропорта Лейпциг/Галле. Его осмотрят технические специалисты.