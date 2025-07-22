Трамп обнародовал 230 тыс. файлов по делу Мартина Лютера Кинга
Администрация Трампа рассекретила масштабный архив документов по делу убийства Мартина Лютера Кинга, которое произошло в апреле 1968 года.
Об этом сообщает The Washington Post.
Что содержат рассекреченные документы
Файлы содержат сборник документов ФБР, а также новостных вырезок, собранных на протяжении десятилетий, общее количество которых составляет около 230 тыс. шт.
Среди материалов — отчеты, написанные для повторного расследования дела в 1976 году ФБР и в 1979 году Специальным комитетом Палаты представителей по вопросам убийств.
В то же время издание отмечает, что выложенные файлы не раскрывают никакой новой информации о слежке ФБР за Мартином Лютером Кингом.
Документы также не проливают свет на вопрос, работали ли федералы с осужденным убийцей Джеймсом Эрлом Рэем, как утверждали некоторые исследователи и семья Кингов.
Обнародование документов происходит на фоне требований демократов и некоторых республиканцев раскрыть другой массив документов, связанных с расследованием дела Джеффри Эпштейна.
Кто такой Мартин Лютер Кинг и обстоятельства его убийства
Мартин Лютер Кинг-младший (1929-1968) — американский баптистский пастор, лидер движения за гражданские права афроамериканцев в США.
Он выступал за ненасильственное сопротивление расовой дискриминации и стал символом борьбы за равноправие.
Его самая известная речь — I Have a Dream (У меня есть мечта), произнесенная во время Марша на Вашингтон в 1963 году.
За свою деятельность он получил Нобелевскую премию мира в 1964 году.
4 апреля 1968 года Кинга застрелили на балконе отеля Lorraine Motel в Мемфисе, штат Теннесси.
Обвиняемым стал Джеймс Эрл Рэй, которого арестовали в Лондоне и экстрадировали в США.
Он признал себя виновным в убийстве, но впоследствии отозвал признание и утверждал, что стал “козлом отпущения”.
С тех пор дело вызывает споры относительно того, был ли Рэй единственным виновником.