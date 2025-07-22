Трамп обнародовал 230 тыс. файлов по делу Мартина Лютера Кинга

Администрация Трампа рассекретила масштабный архив документов по делу убийства Мартина Лютера Кинга, которое произошло в апреле 1968 года.

Об этом сообщает The Washington Post.

Что содержат рассекреченные документы

Файлы содержат сборник документов ФБР, а также новостных вырезок, собранных на протяжении десятилетий, общее количество которых составляет около 230 тыс. шт.

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Среди материалов — отчеты, написанные для повторного расследования дела в 1976 году ФБР и в 1979 году Специальным комитетом Палаты представителей по вопросам убийств.

В то же время издание отмечает, что выложенные файлы не раскрывают никакой новой информации о слежке ФБР за Мартином Лютером Кингом.

Документы также не проливают свет на вопрос, работали ли федералы с осужденным убийцей Джеймсом Эрлом Рэем, как утверждали некоторые исследователи и семья Кингов.

Обнародование документов происходит на фоне требований демократов и некоторых республиканцев раскрыть другой массив документов, связанных с расследованием дела Джеффри Эпштейна.

Кто такой Мартин Лютер Кинг и обстоятельства его убийства

Мартин Лютер Кинг-младший (1929-1968) — американский баптистский пастор, лидер движения за гражданские права афроамериканцев в США.

Он выступал за ненасильственное сопротивление расовой дискриминации и стал символом борьбы за равноправие.

Его самая известная речь — I Have a Dream (У меня есть мечта), произнесенная во время Марша на Вашингтон в 1963 году.

За свою деятельность он получил Нобелевскую премию мира в 1964 году.

4 апреля 1968 года Кинга застрелили на балконе отеля Lorraine Motel в Мемфисе, штат Теннесси.

Обвиняемым стал Джеймс Эрл Рэй, которого арестовали в Лондоне и экстрадировали в США.

Он признал себя виновным в убийстве, но впоследствии отозвал признание и утверждал, что стал “козлом отпущения”.

С тех пор дело вызывает споры относительно того, был ли Рэй единственным виновником.

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