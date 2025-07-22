Трамп решил вывести США из ЮНЕСКО: за что Белый дом критикует учреждение

Президент США Дональд Трамп принял решение о выходе Соединенных Штатов из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

В Белом доме пояснили, что причиной стали “антиамериканские и антиизраильские настроения” в организации, а также другие факторы.

Трамп выводит США из ЮНЕСКО – что известно

Еще в феврале Дональд Трамп инициировал 90-дневный пересмотр участия США в организации с акцентом на возможные проявления антисемитизма и предвзятости в отношении Израиля.

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По результатам проверки, администрация назвала политику разнообразия, равенства и инклюзии ЮНЕСКО «чрезмерно агрессивной», а также выразила обеспокоенность пророссийскими и прокитайскими тенденциями в организации.

– Президент Трамп решил вывести Соединенные Штаты из ЮНЕСКО – организации, которая поддерживает идеологически окрашенные культурные и социальные программы, полностью противоречащие здравому смыслу и политике, которую выбрали американцы в ноябре прошлого года, – заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

Среди примеров такой деятельности назван «антирасистский инструментарий» ЮНЕСКО 2023 года, который, по мнению администрации, навязывает идеологизированную модель борьбы с расизмом и социальной справедливости.

Также в Белом доме раскритиковали инициативы, направленные на изменение «вредных гендерных норм», в частности исследование об использовании видеоигр для продвижения гендерного равенства.

Критика ЮНЕСКО из-за Палестины и Китая

Кроме всего прочего, администрацию президента США возмутило решение ЮНЕСКО признавать еврейские святыни частью палестинского наследия. Также Вашингтон критикует использование формулировки “оккупация Палестины” и осуждение военных действий Израиля без упоминания о преступлениях ХАМАСа.

Среди других претензий – влияние Китая. Пекин является вторым по величине донором ЮНЕСКО, а граждане КНР, в частности заместитель генерального директора Синь Цюй, занимают ключевые должности. В Белом доме считают, что Китай использует организацию для продвижения выгодных себе стандартов и преуменьшения внимания к притеснениям меньшинств, в частности уйгуров.

Это уже не первое решение Трампа в отношении ЮНЕСКО. В 2017 году он также вывел США из организации из-за обвинений в предвзятости к Израилю.

Возвращение произошло в 2023 году при президенте Джо Байдене, который подчеркивал необходимость противодействия растущему влиянию Китая. Тогда же администрация Байдена пообещала выплатить более $600 млн задолженности, накопившейся после прекращения финансирования в 2011 году из-за вступления Палестины в ЮНЕСКО.

Источник : New York Post

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