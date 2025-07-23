Независимость НАБУ и САП — условие помощи Украине и ее вступления в ЕС — Домбровскис

Еврокомиссар по экономическим вопросам Валдис Домбровскис подчеркнул, что независимость антикоррупционных органов НАБУ и САП критически важна для дальнейшей поддержки Украины со стороны ЕС.

Об этом Домбровскис сообщил изданию Financial Times.

Еврокомиссар Домбровскис сделал заявление по НАБУ и САП

Домбровскис, отвечающий в Брюсселе за финансовую помощь Украине, отметил, что НАБУ и САП являются ключевыми институтами в проведении реформ в Украине.

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— НАБУ и САП имеют решающее значение для программы реформ Украины и должны действовать независимо, чтобы бороться с коррупцией и поддерживать доверие общественности, — отметил еврокомиссар.

Он подчеркнул, что финансовая поддержка, которую Украина получает от Евросоюза, тесно связана с успешностью реформ, в частности в сфере юстиции и прозрачности государственного управления.

— Наша текущая финансовая помощь Украине зависит от прозрачности, судебных реформ (и) демократических правительств, — подчеркнул Домбровскис.

Еврокомиссар отметил, что те же требования касаются и процесса приближения Украины к членству в Евросоюзе.

— То же самое касается пути Украины к вступлению в ЕС, который также потребует мощного потенциала для борьбы с коррупцией, — добавил он.

Подобные заявления прозвучали и со стороны отдельных европейских государств.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский подчеркнул, что поддержка Украины не означает автоматического одобрения любых действий украинской власти. По его словам, Прага внимательно следит за развитием событий.

Глава МИД Германии Йоганн Вадефуль обратился к украинскому руководству с призывом не останавливаться в борьбе с коррупцией. Он подчеркнул важность последовательных действий в проведении реформ.

Подчинение деятельности НАБУ и САП генпрокурору

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла закон №12414, предусматривающий подчинение деятельности НАБУ и САП генеральному прокурору.

Согласно закону, генпрокурор получит полномочия давать обязательные указания детективам НАБУ, изменять подследственность дел, закрывать производства по требованию стороны защиты, а также подписывать подозрения в отношении топ-чиновников.

Закон №12414 уже подписан президентом Владимиром Зеленским и вступил в силу 23 июля после публикации в официальном издании Голос Украины.

Вечером 22 июля в нескольких крупных городах — Киеве, Львове, Одессе и Днепре — прошли протесты против подписания закона.

Участники акций призвали президента ветировать закон.

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