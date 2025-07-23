Трамп подписал торговое соглашение с Японией: рынки отреагировали

Президент США Дональд Трамп заключил новое торговое соглашение с Японией, предусматривающее снижение тарифов на импорт автомобилей с 25% до 15% и отмену запланированных пошлин на другие японские товары.

Трамп подписал торговое соглашение с Японией

В обмен Токио предоставит Соединенным Штатам инвестиционный и кредитный пакет в сумме 550 миллиардов долларов.

– Я только что подписал крупнейшее торговое соглашение в истории с Японией. Это очень увлекательное время для Соединенных Штатов Америки, и особенно потому, что мы и дальше будем иметь прекрасные отношения со страной Япония, – заявил Трамп на платформе Truth Social.

Это крупнейшая сделка с момента введения глобальных тарифов в апреле и одна из ключевых инициатив администрации Трампа в области внешнеэкономической политики.

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Реакция и последствия торгового соглашения

После объявления о сделке японский фондовый индекс Nikkei вырос более чем на 3%, достигнув годового максимума.

Акции Toyota выросли более чем на 14%, а Honda – почти на 12%.

Оптимизм перекинулся и на финансовые рынки Южной Кореи. Инвесторы ожидают аналогичную договоренность с Сеулом.

Пакет инвестиций, сопровождающий соглашение, включает правительственные ссуды и гарантии для поддержки японских компаний в создании устойчивых цепей поставок в стратегических отраслях, в частности в фармацевтике и полупроводниках.

Также, по данным представителей администрации Трампа, Япония увеличит закупки американской сельскохозяйственной продукции, в том числе риса.

Японский политик Ишиба подтвердил эти намерения, отметив, что соглашение не нанесло ущерба агросектору Японии.

Ишиба назвал договоренность “самым низким показателем среди стран, имеющих профицит торгового баланса с США”.

Критика со стороны американского автопрома

Несмотря на положительную реакцию финансовых рынков, американские автопроизводители подвергли критике договоренность.

Они выразили озабоченность тем, что сделка снижает тарифы для японских автомобилей, но не предусматривает изменений для импорта из Канады и Мексики, где действуют пошлины на уровне 25%.

– Любое соглашение, предусматривающее более низкий тариф на импорт из Японии практически без американского содержимого, чем тариф, налагаемый на автомобили североамериканского производства с высоким содержанием американского содержимого, является плохим соглашением для американской промышленности и американских автомобильных работников, – заявил Мэтт Блант, глава Американского совета по автомобильной политике.

В 2024 году США импортировали японских автомобилей и запчастей более чем на 55 миллиардов долларов, тогда как американский экспорт в Японию в этой сфере составил чуть более 2 миллиардов.

Япония является пятым крупнейшим торговым партнером США, а ее профицит в двусторонней торговле составил почти 70 миллиардов долларов.

Трамп также объявил о заключении отдельного торгового соглашения с Филиппинами, предусматривающего 19% тариф на импорт из этой страны и нулевые пошлины на американские товары.

Источник : Reuters

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