Китай должен заставить РФ сесть за стол переговоров — президент Еврокомиссии

Отношение Китая к ведению Россией полномасштабной войны против Украины будет иметь непосредственное влияние и определит будущее отношений между Европейским Союзом и КНР.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС — Китай во время брифинга в Пекине.

Как отношение Китая к войне повлияет на отношения с ЕС

— Как две крупнейшие мировые силы, ЕС и Китай несут совместную ответственность за соблюдение международных норм, правил и уважения к институтам. Именно поэтому мы поднимаем критический вопрос поддержки Китаем агрессивной войны России против Украины, — утверждает она.

Как объяснила Урсула фон дер Ляйен, крупнейшая со времен окончания Второй мировой война на европейском континенте имеет прямое влияние на безопасность и стабильность Европейского Союза.

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Поэтому представители ЕС на встречах с лидерами Китая выразили свои ожидания, что КНР учтет эти опасения, подчеркнула она.

Кроме этого, в ЕС ожидают, что Китай использует свое влияние для принуждения России к предложению о прекращении огня, начале реальных мирных переговоров и завершении кровопролития, сказала Урсула фон дер Ляйен.

Президент Еврокомиссии подчеркнула, что определяющим фактором для дальнейших отношений станет то, как Китай будет продолжать взаимодействовать с войной российского диктатора Владимира Путина.

Источник : Укринформ

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