Ночная атака на нефтебазу в Сочи: что известно о “бавовне” в России

Взрывы в Сачи раздались в ночь на 24 июля. По предварительным сообщениям, инцидент вызвал масштабный пожар на нефтебазе Лукойл-Югнефтепродукт, расположенном неподалеку от аэропорта.

Взрывы в Сочи 24 июля 2025

Об этом сообщают российские СМИ и Telegram-каналы и подтверждает губернатор области Вениамин Кондратьев.

В соцсетях очевидцы сообщают о произошедших один за другим громких взрывах в Сочи и высоком столбе дыма, поднимающегося над районом.

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Пожар возник после взрывов, а его причины устанавливаются.

Руководитель администрации Федеральной территории Сириус Дмитрий Плышкин подтвердил, что взрыв произошел на нефтебазе по улице Таврической.

Поскольку объект обеспечивает топливом большую часть региона, инцидент может иметь серьезные последствия как для местной инфраструктуры, так и для экологии.

По информации оперативного штаба Краснодарского края, некоторые гостиницы в районе происшествия провели эвакуацию отдыхающих в подземные паркинги.

Аэропорт Сочи временно ограничил прием и отправку рейсов. На фоне происшедшего в сети растет обеспокоенность по поводу безопасности мирного населения и состояния транспортной инфраструктуры города.

Ситуация находится под контролем аварийных служб, однако детали инцидента еще не уточняются.

Сочи на карте

Сочи – курортный город, расположенный на черноморском побережье Западного Кавказа, в Краснодарском крае Российской Федерации.

Город Сочи расположен более чем в 1600 километрах от российской столицы Москвы.

Напомним, недавно в аэропорту Сочи уже вводили режим закрытого неба из-за атаки беспилотников по Краснодарскому краю.

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