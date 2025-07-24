РФ переместила системы РЭБ ближе к границам одной из стран НАТО
Армия РФ перебросила дополнительное оборудование для глушения сигналов в район города Кингисепп, который расположен примерно в 20 километрах от границы с Эстонией.
Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Таро во время пресс-конференции в Таллинне в четверг, пишет Bloomberg.
РФ разместила оборудование РЭБ у границы Эстонии
Министерство обороны России не предоставило комментарий в ответ на запрос издания.
Подобное оборудование использовалось на поле боя в Украине для нарушения навигационных сигналов беспилотников.
Средства радиоэлектронной борьбы также вызывают серьезные сбои в работе глобальной навигационной системы GPS, которую используют коммерческие самолеты и суда.
Эстония и ее соседи обвиняют Россию во все более частых случаях глушения сигналов GPS в Балтийском регионе.
Напряжение в регионе возросло после полномасштабного вторжения России в Украину.
Эстония, которая является прифронтовой страной на восточном фланге НАТО, решительно поддерживает Киев и активно перевооружается, чтобы сдержать возможную агрессию со стороны Москвы.
Таро сообщил, что Служба внутренней безопасности Эстонии уже вышла на связь с российскими военными по поводу этой ситуации.
Напомним, ранее власти Эстонии предупреждали о росте интенсивности GPS-помех в районе Нарвы и вдоль побережья Нарвского залива.