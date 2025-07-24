Трамп анонсировал пошлины от 15% до 50% для большинства стран

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что установит базовую ставку импортной пошлины не ниже 15% с 1 августа 2025 года. Это свидетельствует о повышении минимального порога для новых пошлин.

Об этом пишет агентство Bloomberg, которое цитирует американского президента.

Трамп о базовых ставках пошлин

– У нас будет прямой, простой тариф в размере от 15% до 50%. В нескольких случаях – будет 50%, потому что мы не очень хорошо ладим с этими странами, – заявил Трамп в среду на саммите по ИИ в Вашингтоне.

Дональд Трамп дал понять, что не рассматривает тарифы ниже 15% в рамках подготовки так называемых взаимных тарифных ставок до дедлайна 1 августа, что указывает на повышение минимального порога для введения новых пошлин.

Сейчас смотрят

Комментарий президента США стал еще одним шагом в кампании по введению пошлин почти на весь импорт в США и свидетельствует о намерениях Трампа еще жестче облагать налогом товары из стран, которые не имеют действующих торговых соглашений с Вашингтоном.

Ранее в этом месяце Трамп заявил, что более 150 стран получат письмо с информацией о таможенном тарифе, который, «вероятно, составит 10 или 15%, мы еще не решили”.

В частности, он сообщил, что с 1 августа для импорта из стран ЕС и Мексики начнут действовать пошлины в размере 30%.

Министр торговли Говард Лутник заявлял CBS News, что малые страны, включая “страны Латинской Америки, Карибского бассейна, многие страны Африки”, будут иметь базовую ставку пошлины 10%.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.