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Юлия Захарченко, редактор ленты
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Эрдоган хочет организовать встречу Путина и Трампа в Стамбуле для переговоров по Украине

Ердоган та Путін
Фото: Getty Images

На этой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен позвонить президенту США Дональду Трампу и российскому диктатору Владимиру Путину, чтобы договориться о проведении встречи по Украине в Стамбуле.

Эрдоган предложит Путину и Трампу встречу в Стамбуле по Украине

Как сообщает издание Hurriyet, Эрдоган напомнил, что на этой неделе уже состоялись переговоры между командами Украины и России во дворце Чираган.

В то же время делегация из Украины встретилась с представителями России в Анкаре перед началом переговоров, сказал президент Турции.

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Как отметил Эрдоган, он провел телефонный разговор с Путиным, во время которого якобы попросил поддержки у кремлевского диктатора.

— Возможно, на этой неделе снова проведем переговоры с Путиным и Трампом, чтобы попытаться собрать этих лидеров в Стамбуле, — утверждает Эрдоган.

В среду, 23 июля, состоялся третий раунд переговоров между представителями Украины и России.

Как рассказал секретарь СНБО Рустем Умеров, Украина предложила России до конца августа провести встречу на уровне лидеров.

Согласно этому предложению, к переговорам будут привлечены президенты США Дональд Трамп и Турции Реджеп Тайип Эрдоган, кроме президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

Стоит отметить, что российская сторона заявила, что к встрече на уровне лидеров необходимо тщательно подготовиться. В то же время не было конкретного ответа со стороны РФ на предложение Украины.

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