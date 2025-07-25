Послы G7 поддержали обязательства Зеленского по НАБУ и САП — заявление

Послы стран Группы семи (G7) поддержали обязательства президента Украины Владимира Зеленского восстановить и обеспечить независимость антикоррупционных органов, в частности НАБУ и САП.

Послы G7 о восстановлении независимости НАБУ и САП

В заявлении послов G7 говорится, что они будут внимательно следить за развитием ситуации с НАБУ и САП.

— Прогресс в реформах по борьбе с коррупцией и верховенству права является требованием общества, предпосылкой интеграции Украины в ЕС и ключевым для бизнес-климата, — отметили послы государств G7.

Как объясняется в заявлении, послы в дальнейшем ждут скорейшего принятия законопроекта Верховной Радой, чтобы вернуть независимость антикоррупционных органов.

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Недавно президент Владимир Зеленский сообщил, что согласовал текст законопроекта, который должен обеспечить реальное укрепление системы правопорядка в Украине.

По его словам, документ предусматривает сохранение независимости антикоррупционных органов и гарантирует защиту правоохранительной системы от любого российского влияния или вмешательства.

Рассмотрение этого законопроекта запланировано на 31 июля в Верховной Раде.

Факты ICTV публиковали экспертный разбор о том, что означает законопроект №13533 для независимости САП и НАБУ, какие пункты предусматривает документ, что изменится и на какие моменты стоит обратить внимание.

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