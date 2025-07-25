Премьер Канады обвинил Израиль в нарушении международного права

Премьер-министр Канады Марк Карни обвинил Израиль в нарушении международного права из-за блокирования гуманитарной помощи в Газу.

Об этом сообщил Карни в соцсети Х.

Канада критикует гуманитарную блокаду Газы

Карни заявил, что израильский контроль за распространением гуманитарной помощи должен быть заменен на широкое ее предоставление под руководством международных организаций.

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По его словам, многие международные организации имеют значительные запасы оплаченной Канадой помощи, но не могут доставить ее голодным гражданским из-за израильских ограничений.

Глава канадского правительства осудил неспособность Израиля предотвратить быстрое ухудшение гуманитарной ситуации в Газе.

Он подчеркнул, что блокирование доставки жизненно необходимой помощи гражданскому населению является нарушением норм международного права.

— Канада призывает все стороны искренне согласиться на немедленное перемирие. Мы повторяем свой призыв к ХАМАСу немедленно освободить всех заложников и к правительству Израиля — уважать территориальную целостность Западного Берега и Газы, — подчеркнул Карни.

Ранее стало известно, что армия обороны Израиля впервые с начала войны начинает наземную операцию в Дейр-аль-Балах в центральной части Газы.

ЦАХАЛ выдал предупреждение об эвакуации для жителей района, где ранее не проводились наземные операции.

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