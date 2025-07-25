Сколько стран в Евросоюзе в 2025 году: список и дата вступления

Европейский Союз – это объединение государств, преимущественно находящихся на территории Европы.

Объединение создано в феврале 1992 года путем подписания Маастрихтского договора, который вступил в силу 1 ноября 1993 года.

О том, сколько стран в Евросоюзе в 2025 году, читайте в материале Фактов ICTV.

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Что такое Европейский Союз

Евросоюз — это международное образование, в котором сочетаются признаки международной организации и государства, но с юридической точки зрения, он не является ни тем, ни другим.

Это объединение стран ведет политику, направленную на интеграцию европейского региона. В ЕС действует стандартизированная система законов и общий рынок, общая внешняя политика и политика безопасности. 20 стран ЕС ввели в обращение единую валюту — евро.

Жители, проживающие на территории ЕС, могут свободно передвигаться в пределах Шенгенской зоны без паспортного контроля, а также беспрепятственно проживать и работать в любой стране ЕС.

Евросоюз является субъектом международного публичного права и имеет такие институты власти:

Европейский парламент;

Европейскую комиссию;

Европейский совет;

Суд ЕС;

Европейскую счетную палату;

Европейский центральный банк.

Расширение Европейского Союза

Маастрихтский договор о создании Европейского Союза 7 февраля 1992 года подписали 12 государств. Однако инициаторами создания европейского международного образования выступили Бельгия, Германия, Франция, Италия, Люксембург и Нидерланды еще в 1957 году, учредив Европейское экономическое сообщество.

За годы существования состав стран-членов ЕС расширялся четыре раза:

1995 год – вступление Австрии, Финляндии, Швеции;

2004 год – самое масштабное расширение, вступление Мальты, Кипра и восьми стран Восточной Европы (Чехия, Венгрия, Польша, Словакия, Словения, Эстония, Латвия, Литва);

2007 год – в состав ЕС приняты Болгария и Румыния;

2013 год – на данный момент последнее расширение, в ЕС вступила Хорватия.

За все время существования ЕС из его состава вышла только Великобритания. Так называемый Brexit произошел 31 декабря 2020 года.

Сколько стран в Евросоюзе – 2025 год

В состав Европейского Союза входят 27 государств. Это:

Бельгия – 25 марта 1957; Германия – 25 марта 1957; Франция – 25 марта 1957; Италия – 25 марта 1957; Люксембург – 25 марта 1957; Нидерланды – 25 марта 1957; Ирландия – 1 января 1973; Дания – 1 января 1973; Греция – 1 января 1981; Испания – 1 января 1986; Португалия – 1 января 1986; Финляндия – 1 января 1995; Швеция – 1 января 1995; Австрия – 1 января 1995; Эстония – 1 мая 2004; Латвия – 1 мая 2004; Литва – 1 мая 2004; Польша – 1 мая 2004; Чехия – 1 мая 2004; Словакия – 1 мая 2004; Венгрия – 1 мая 2004; Словения – 1 мая 2004; Кипр – 1 мая 2004; Мальта – 1 мая 2004; Болгария – 1 января 2007; Румыния – 1 января 2007; Хорватия – 1 июля 2013.

В состав ЕС также входят французские заморские территории и испанские полуанклавы Сеута и Мелилья, находящиеся за пределами Европы.

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