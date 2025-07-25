США ввели новые санкции против КНДР: кто в списке

Министерство финансов США ввело новые санкции против северокорейских фигурантов за нарушение финансовых ограничений.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном Минфином Соединенных Штатов.

Новые санкции США против КНДР: что известно

Санкции США против КНДР вступили в силу в четверг, 24 июля.

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Их ввели в отношении северокорейской компании Korea Sobaeksu Trading Company и трех ее сотрудников — Ким Се Уна, Джо Кьонг Хуна и Мьонг Чол Мина.

Отмечается, что они участвовали в обходе санкций США и ООН.

По информации американского Минфина, фигуранты дела реализовывали тайные финансовые операции в интересах правительства КНДР, в частности используя мошеннические схемы с участием ИТ-специалистов.

— Северная Корея активно использует фиктивные компании, такие как Korea Sobaeksu Trading Company, а также ключевых агентов, чтобы обеспечить поступление ресурсов для своей незаконной ядерной и ракетной деятельности, — подчеркнул представитель ведомства Брэдли Смит.

В тот же день Министерство юстиции США предъявило обвинения семи гражданам КНДР за избежание санкций, а Госдепартамент объявил вознаграждение в размере от $500 тыс. до $7 млн за информацию, которая будет способствовать их задержанию.

Напомним, в декабре 2024 года США ввели санкции против ряда генералов, официальных лиц и банков Северной Кореи.

Причиной стала отправка десятков тысяч военных КНДР на войну в Украину.

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