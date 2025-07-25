Трамп ответил, состоится ли трехсторонняя встреча с Зеленским и Путиным
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает, что состоится трехсторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным.
Трамп о встрече Зеленского с Путиным
Дональд Трамп заявил во время брифинга в Вашингтоне, отвечая на вопрос журналиста о том, можно ли заставить Путина лично встретиться с Зеленским при его участии.
— Она состоится. Но должна была состояться еще три месяца назад, — утверждает американский президент.
Trump on Putin and Zelensky meeting:Сейчас смотрят
It’s going to happen, but it should have happened 3 months ago. pic.twitter.com/qHxeoEH348
— Clash Report (@clashreport) July 25, 2025
В то же время Трамп допускает возможность введения вторичных санкций против России до истечения 50-дневного срока.
Последняя встреча между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским состоялась 25 июня этого года на полях саммита НАТО в Гааге.
Во время переговоров президенты Украины и США обсудили возможные шаги для прекращения огня и достижения мира.
Недавно в Стамбуле состоялся третий раунд переговоров между украинской и российской делегациями, в результате чего достигнуто соглашение только по вопросу обмена военнопленными.
Источник: Clash Report