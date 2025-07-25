Трамп ответил, состоится ли трехсторонняя встреча с Зеленским и Путиным

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает, что состоится трехсторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным.

Трамп о встрече Зеленского с Путиным

Дональд Трамп заявил во время брифинга в Вашингтоне, отвечая на вопрос журналиста о том, можно ли заставить Путина лично встретиться с Зеленским при его участии.

— Она состоится. Но должна была состояться еще три месяца назад, — утверждает американский президент.

Trump on Putin and Zelensky meeting: Сейчас смотрят It’s going to happen, but it should have happened 3 months ago. pic.twitter.com/qHxeoEH348 — Clash Report (@clashreport) July 25, 2025

В то же время Трамп допускает возможность введения вторичных санкций против России до истечения 50-дневного срока.

Последняя встреча между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским состоялась 25 июня этого года на полях саммита НАТО в Гааге.

Во время переговоров президенты Украины и США обсудили возможные шаги для прекращения огня и достижения мира.

Недавно в Стамбуле состоялся третий раунд переговоров между украинской и российской делегациями, в результате чего достигнуто соглашение только по вопросу обмена военнопленными.

Источник: Clash Report

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