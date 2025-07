Трамп ответил, состоится ли трехсторонняя встреча с Зеленским и Путиным

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает, что состоится трехсторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным.

Дональд Трамп заявил во время брифинга в Вашингтоне, отвечая на вопрос журналиста о том, можно ли заставить Путина лично встретиться с Зеленским при его участии.

Trump on Putin and Zelensky meeting:

It’s going to happen, but it should have happened 3 months ago. pic.twitter.com/qHxeoEH348

— Clash Report (@clashreport) July 25, 2025