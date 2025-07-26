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Дроны СБУ атаковали завод радиоэлектроники в Ставрополе: что известно

Обстріл, атака дронами Shahed, вибухи
Фото: Факти ICTV

В ночь на 26 июля дроны Службы безопасности Украины атаковали радиозавод Сигнал в российском Ставрополе.

Целью стали производственные мощности предприятия, которое занимается разработкой радиоэлектроники для российской армии.

По предварительным данным, удар нанесли дальнобойные беспилотники.

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Об этом сообщил источник в СБУ телеканалу ICTV.

Удар по заводу Сигнал: что известно

По словам источника завод специализируется на производстве различных видов средств радиоэлектронной борьбы, радиолокационной, радионавигационной аппаратуры, радиоаппаратуры дистанционного управления и работает на российский военно-промышленный комплекс.

Стоит отметить, что завод находится под международными санкциями.

Один из ударов пришелся на корпус №2 (цех №5), где расположено дорогостоящее импортное оборудование — станки на базе числового программного управления.

Второе поражение зафиксировано в корпусе №1, где находится цех радиоэлектронных устройств №17.

Ранее российские Telegram-каналы сообщали, что на рассвете 26 июля дроны атаковали Ставропольский край.

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров подтвердил, что в Ставрополе были попадания на территории промышленных объектов.

По его словам, произошел небольшой пожар, который ликвидировали, пострадавших нет.

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