Meta останавливает политическую рекламу в ЕС из-за новых правил

Компания Meta, владелец Facebook, Instagram и Threads, объявила, что прекратит размещение политической рекламы в странах Европейского Союза с октября 2025 года.

Об этом сообщает АР.

Meta блокирует политическую рекламу в ЕС: что известно

Причиной такого шага стали новые европейские правила по прозрачности политической рекламы, которые, по словам компании, создают неработоспособные условия для работы.

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В блоге Meta сообщила, что с начала октября на ее платформах будет запрещено публиковать рекламу, связанную с политическими, избирательными и социальными темами.

Компания отмечает, что новые правила ЕС — Закон о прозрачности и таргетинге политической рекламы — создают значительные операционные трудности и юридическую неопределенность. Они предусматривают обязательную маркировку рекламы, раскрытие источников финансирования, указание на связь с выборами или законодательными процессами, хранение в базе данных и ограничения таргетинга.

Meta подчеркивает, что эти обязанности являются чрезмерными для платформ и рекламодателей. За нарушение компании грозят штрафы до 6% годового глобального дохода.

При этом компания подчеркнула, что обычные пользователи, политики и чиновники по-прежнему смогут обсуждать политику — ограничения касаются только платной рекламы.

Meta стала не первой компанией, которая объявила о таком шаге. Ранее Google также сообщила, что прекратит показ политической рекламы в ЕС до вступления в силу новых правил.

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