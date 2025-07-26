США ликвидировали главаря ИГИЛ и двух его сыновей в Сирии

США заявили о ликвидации одного из главарей террористической группировки Исламского государства Дхию Завбу Муслих аль-Хардани и двух его сыновей в Сирии.

Об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

Операция США против ИГИЛ: что известно

В CENTCOM рассказали о рейде, в результате которого США удалось ликвидировать одного из главарей Исламского государства — Дхию Завбу Муслих аль-Хардани, а также его двух сыновей — Абдаллу Дхию аль-Хардани и Абд аль-Рахмана Дхию Завбу аль-Хардани, связанных с ИГИЛ.

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В заявлении подчеркнули, что трое женщин и трое детей, которые также находились в зоне поражения, не пострадали во время операции.

Командующий CENTCOM генерал Эрик Куриллу заявил о “неустанном преследовании террористов ИГИЛ, где бы они ни были”.

— Вместе с нашими партнерами и союзниками Центральное командование США стремится к окончательному поражению террористов ИГИЛ, которые угрожают региону, нашим союзникам и нашей родине, — добавил он.

Операция стала очередным ударом по структуре террористической группировки, которая несмотря на территориальные потери продолжает представлять угрозу для безопасности региона.

Что такое ИГИЛ и чем оно опасно

ИГИЛ (Исламское государство Ирака и Леванта) — это одна из самых известных террористических группировок XXI века.

Оно возникло на обломках иракского подразделения Аль-Каиды после вторжения США в Ирак в 2003 году, но активно заявило о себе в 2013-2014 годах во время войны в Сирии.

В июне 2014 года боевики ИГИЛ захватили второй по величине город Ирака — Мосул — и провозгласили создание так называемого «исламского халифата» на территории Сирии и Ирака.

ИГИЛ известно своей крайней жестокостью: массовыми казнями, терактами, рабством, преследованием религиозных и этнических меньшинств.

В 2019 году после ряда военных операций при поддержке международной коалиции ИГИЛ потеряло все контролируемые территории, однако полностью не исчезло — сейчас действует как подпольная террористическая сеть. Ее ячейки активны в Сирии, Ираке, Афганистане, Африке и Азии.

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