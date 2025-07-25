США и ЕС приближаются к рамочному торговому соглашению – СМИ

Евросоюз и США могут заключить рамочное торговое соглашение уже в эти выходные, что станет завершением нескольких месяцев неопределенности для европейского промышленного сектора.

Об этом заявили чиновники и дипломаты ЕС, пишет Reuters.

Торговое соглашение ЕС и США: что известно

Согласно данным источников агентства, будущее соглашение, вероятно, будет предусматривать базовую пошлину на уровне 15% для всех товаров, ввозимых из ЕС в США, а также 50% тариф на импорт европейской стали и алюминия.

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Президент США Дональд Трамп 25 июля отметил, что шансы на достижение соглашения с Брюсселем составляют 50% или даже меньше.

В то же время он подчеркнул, что Евросоюз “очень сильно хочет заключить соглашение”.

Один из собеседников агентства сообщил, что договоренность представляется реалистичной, поскольку “фактически все теперь зависит от решения Трампа”.

25 июля вечером президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что отправляется в Шотландию (Великобритания), где 27 июля должна состояться ее встреча с Трампом.

Представитель Еврокомиссии отказался комментировать возможную встречу, несмотря на многочисленные запросы журналистов.

Трамп сообщил о встрече с фон дер Ляйен

Как сообщает CNN, президент США Дональд Трамп подтвердил, что встретится с Урсулой фон дер Ляйен в воскресенье, чтобы обсудить потенциальное торговое соглашение.

– В воскресенье я встречусь с ЕС, и мы будем работать над соглашением. Посмотрим, сможем ли мы заключить соглашение, – сказал Трамп представителям СМИ. – Урсула будет здесь, очень уважаемая женщина… Это действительно будет самое большое соглашение из всех, если мы его заключим, – добавил он.

Что известно о пошлинах Трампа

2 апреля Дональд Трамп объявил о введении пошлин на импорт из 185 стран, установив базовую ставку в 10%. Для товаров из ЕС она достигла 20%, после чего обоюдные пошлины начали расти.

Хотя Евросоюз и США остаются крупнейшими торговыми партнерами в мире – с объемом товаров, услуг и инвестиций более $9,5 трлн – обострение между ними создает угрозы для всей мировой экономики.

Напряжение усилилось, когда администрация Трампа ввела пошлины на более 70% европейского экспорта: 50% – на сталь и алюминий, 25% – на автомобили и запчасти, 10% – на большинство других товаров.

С 1 августа тарифы могут вырасти до 30%. В Брюсселе предупреждают, что это фактически остановит трансатлантическую торговлю.

США также рассматривают новые пошлины на медь и фармацевтику. ЕС, в ответ, подготовил контрмеры, которые могут вступить в силу уже 7 августа, если переговоры потерпят неудачу.

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