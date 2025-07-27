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Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
3 мин.

Премьер Великобритании и президент США обсудят поддержку Украины

Стармер и Трамп обсудят поддержку Украины во время встречи в Шотландии

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует обсудить с президентом США Дональдом Трампом пути завершения войны России против Украины во время короткого визита американского лидера в Шотландию.

Об этом сообщает The Telegraph.

Повестка дня британско-американских переговоров

По данным издания, во время личных переговоров Стармера с Трампом речь пойдет о дальнейшей поддержке Украины.

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На переговорах в Шотландии лидеры стран обсудят пути прекращения российско-украинской войны, особенно с учетом последних заявлений Трампа с критикой в адрес главы Кремля Владимира Путина.

Кроме того, Стармер и Трамп сосредоточатся на том, как Великобритания и США могут воспользоваться преимуществами нового торгового соглашения, заключенного между странами в мае.

Стороны также затронут вопрос обеспечения срочного прекращения огня в секторе Газа.

Встреча состоится на фоне активных дискуссий о возможных путях урегулирования конфликта в Украине и координации позиций ключевых западных союзников в поддержке украинской обороны.

Ранее Дональд Трамп заявил о намерении США прибегнуть к жестким экономическим мерам против России, если в течение 50 дней не будет достигнуто урегулирование войны в Украине.

Позже американский президент сказал, что не исключает введения вторичных санкций против РФ раньше указанного срока.

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Фото: White House

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