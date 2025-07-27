РФ впервые отменила парад ко дню ВМФ: британская разведка назвала причину

В 2025 году Российская Федерация впервые полностью отменила проведение военно-морского парада ко Дню ВМФ, который традиционно проходил в конце июля.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании со ссылкой на аналитические данные разведки.

Россия отменила военно-морской парад 2025: что известно

— Почти наверняка, что парад ко Дню военно-морского флота, который планировали на 27 июля 2025 года, отменен по всей стране из соображений безопасности, — говорится в заявлении британской стороны.

С 2017 года главный военно-морской парад проводили в Санкт-Петербурге с осмотром кораблей, демонстрациями и участием представителей других стран, включая иностранные корабли. Событие имело особое значение для российской пропаганды и воспринималось как демонстрация “величия” флота.

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В 2024-м парад был заметно сокращен, а в этом году — отменен впервые. При этом британская разведка отмечает, что, вероятно, в России все же состоятся локальные церемонии, поскольку День ВМФ остается национальным праздником.

Напомним, Украина рассчитывает, что следующий 19-й пакет санкций от Европейского Союза против РФ будет касаться капитанов теневого флота, военно-промышленного комплекса и финансовых транзакций.

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