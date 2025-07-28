Цены на нефть выросли после торгового соглашения США и ЕС

Цены на нефть выросли после того, как США заключили торговое соглашение с Европейским союзом и возможного продления моратория на введение пошлин на китайские товары.

Это ослабило опасения относительно негативного влияния повышения пошлин на экономическую активность и спрос на топливо, сообщает Reuters.

Рост нефтяных котировок

На утро 28 июля мировые цены на нефть демонстрируют незначительный рост после нескольких дней спада.

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Это связывают с торговыми договоренностями США и ЕС, а также возможным продлением тарифной паузы между США и Китаем.

По состоянию на 03:36 по Киеву, фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на $0,20 (0,29%) — до $68,64 за баррель. Американская WTI поднялась на $0,15 (0,23%) — до $65,31 за баррель.

Аналитик IG Markets Тони Сикамор отметил, что торговое соглашение между США и ЕС, а также переговоры между США и Китаем положительно влияют на финансовые рынки и цены на нефть.

Что известно о торговом соглашении между США и ЕС

В воскресенье США и Евросоюз подписали торговое соглашение, которое устанавливает импортную пошлину в размере 15% на большинство европейских товаров — вдвое меньше ранее предполагаемой ставки.

Аналитики отмечают: договоренность позволила избежать масштабной торговой войны между союзниками, на долю которых приходится почти треть мировой торговли.

Также в понедельник в Стокгольме запланирована встреча американских и китайских переговорщиков, которые обсудят возможное продление перемирия до 12 августа, что должно отсрочить новое повышение пошлин.

Несмотря на позитивные сигналы, цены на нефть остаются под давлением.

В пятницу котировки опустились до минимума за последние три недели из-за опасений по поводу роста поставок из Венесуэлы и сомнений в стабильности мировой торговли.

СМИ сообщают, что венесуэльская государственная компания PDVSA готовится возобновить работу совместных предприятий на условиях лицензий эпохи Байдена.

Ожидается, что эти разрешения будут обновлены администрацией Дональда Трампа в случае его победы, что может привести к увеличению экспорта.

Роль ОПЕК+ и ожидания рынка

Дополнительное сдерживающее воздействие оказывает ситуация в ОПЕК+.

В понедельник в 12:00 по Гринвичу состоится заседание группы по мониторингу рынка.

По словам четырех делегатов, маловероятно, что будет рекомендовано изменить существующие планы восьми стран-членов по увеличению добычи на 548 тысяч баррелей в сутки в августе.

ING прогнозирует, что до конца сентября ОПЕК+ как минимум полностью отменит добровольное сокращение поставок на 2,2 млн баррелей в сутки.

В JP Morgan также сообщают, что мировой спрос на нефть в июле вырос на 600 тыс. баррелей в сутки по сравнению с прошлым годом, а запасы — на 1,6 млн баррелей в сутки.

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