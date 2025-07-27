Фон дер Ляйен после разговора с Зеленским: Нужно сохранять антикоррупционные институты

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о “хорошей беседе” с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась 27 июля.

Об этом она написала в посте на платформе Х.

Беседа фон дер Ляйен и Зеленского: что известно

— — Украина уже достигла значительного прогресса на своем европейском пути. Необходимо и в дальнейшем укреплять эти прочные основы и сохранять независимые антикоррупционные институты — ключевые элементы верховенства права в Украине. Украина может рассчитывать на нашу поддержку в продолжении этого пути, — написала глава ЕК в сети Х.

Во время разговора президент Украины проинформировал главу Еврокомиссии о том, что он подписал два важных закона – о реформе АРМА (Национального агентства по розыску и управлению активами, полученными преступным путем) и о факторинге.

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Оба документа являются частью обязательных требований для предоставления Украине макрофинансовой помощи в рамках инициативы Ukraine Facility.

Кроме того, по словам Зеленского, в разговоре поднимался вопрос о законопроекте, направленном на обеспечение независимости и эффективной работы антикоррупционных институтов Украины.

Ситуация вокруг НАБУ и САП

Напомним, 21 июля сотрудники СБУ и Офиса генпрокурора провели не менее 70 обысков, касающихся 15 сотрудников НАБУ.

По информации правоохранителей, основанием для большинства действий стали подозрения в причастности к ДТП или вероятные связи с Россией.

22 июля Верховная Рада приняла в целом законопроект №12414. Документ вносит изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины, которые, по оценкам специалистов, фактически подрывают независимость НАБУ и САП.

Антикоррупционные структуры выразили обеспокоенность тем, что законопроект ослабляет их институциональную независимость.

Это вызвало волну протестов — в Киеве и других городах прошли массовые акции.

Президент зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №13533, который усиливает независимость САП и НАБУ.

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