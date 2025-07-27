Переговоры между США и Китаем: тарифное перемирие могут продлить на 90 дней

Во время торговых переговоров в Стокгольме между Китаем и США 28 июля перемирие в таможенных ограничениях может быть продлено еще на 90 дней.

Об этом пишет издание South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на осведомленные источники.

Переговоры США и Китая по таможенным ограничениям

По данным источников, во время трехмесячного перемирия стороны договорятся не вводить новые пошлины и не принимать других мер, которые могли бы обострить торговое противостояние.

Сейчас смотрят

Как отмечает издание, предыдущие раунды переговоров в Женеве и Лондоне были сосредоточены прежде всего на “деэскалации”. Во время предстоящей встречи китайская делегация будет давить на команду Трампа по поводу пошлин, связанных с фентанилом, сообщили трое информированных собеседников.

По данным издания SCMP, средний общий тариф на китайский экспорт в США в настоящее время составляет около 51,1%. Пекин настаивает на существенном уменьшении таможенных ограничений.

Агентство Reuters пока не смогло независимо подтвердить эту информацию. В Белом доме также не предоставили оперативного комментария на запросы журналистов.

Третий раунд американо-китайских переговоров должен начаться в Стокгольме в понедельник, 28 июля.

Его цель – решение давних экономических споров, которые лежат в основе торговой войны между двумя странами.

Бессент анонсировал переговоры в Стокгольме

22 июля издание Bloomberg писало, что министр финансов США Скотт Бессент на следующей неделе встретится с китайскими коллегами в Стокгольме для третьего раунда торговых переговоров.

Они будут направлены на продление тарифного перемирия и расширение повестки дня.

— Это соглашение (о паузе в повышении тарифов, — Ред.) заканчивается 12 августа. Я буду в Стокгольме в понедельник и вторник с моими китайскими коллегами, и мы будем работать над тем, чтобы оно, вероятно, было продлено, — заявил Бессент в эфире Fox Business.

Он добавил, что диалог с Китаем может охватить более широкий круг вопросов — от закупок российской и иранской нефти до чрезмерной зависимости Китая от производства и экспорта.

США, по его словам, надеются, что Пекин переориентируется на развитие потребительской экономики.

Соглашение о паузе в повышении тарифов между США и Китаем было достигнуто во время переговоров в Женеве 12-14 мая 2025 года и вступило в силу 14 мая, пишет The Guardian.

Оно предусматривает 90-дневный мораторий на введение новых пошлин, который заканчивается 12 августа 2025 года.

О достижении договоренности президент США Дональд Трамп объявил 12 мая, назвав ее “перезапуском” отношений с Пекином.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.