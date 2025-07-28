Польша поднимала свои и союзные самолеты из-за ракетной атаки РФ по Украине

Польша в ночь на 28 июля поднимала свои и союзные самолеты из-за очередного массированного ракетно-дронового обстрела Украины российской армией.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Вооруженных сил Польши в социальной сети Twitter (Х).

Польша поднимала авиацию 28 июля

– С целью обеспечения безопасности польского воздушного пространства, Оперативный командующий ВС РП запустил все необходимые процедуры. Были подняты польские и союзные самолеты, находившиеся на дежурстве, – заявили в ведомстве.

Там добавили, что наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного распознавания достигли состояния высшей готовности.

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В Оперативном командовании ВС Польши отметили, что эти действия носили превентивный характер и были направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и защиту граждан, особенно в районах, прилегающих к зоне угрозы.

В ведомстве добавили, что они мониторят текущую ситуацию, а силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 251-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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