США могут сократить военное присутствие в Европе на 30% — СМИ

В Берлине растет беспокойство из-за возможного сокращения американских военных в Европе, в частности в Германии.

Как сообщает Politico, Германия опасается, что США могут действовать быстрее, чем союзники успеют компенсировать это присутствие.

Сократят ли США свои войска в Германии: что известно

Министр обороны ФРГ Борис Писториус недавно посетил Вашингтон, где обсудил ситуацию с главой Пентагона Питом Гегсетом. Основное беспокойство — ожидаемый в сентябре отчет Пентагона по глобальному пересмотру дислокации войск, который охватывает не только Европу, но и Индо-Тихоокеанский регион.

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На территории Германии сейчас находятся более 35 тысяч американских военных, а страна остается ключевым логистическим и стратегическим центром для США в Европе. Здесь размещены авиабаза Рамштайн, полигон в Графенвере и американские ядерные заряды.

В кулуарах обсуждаются сценарии возможного сокращения до 30% военного присутствия США в Европе, однако официальные лица пока воздерживаются от комментариев.

На фоне неопределенности Германия увеличивает оборонные расходы: бюджет в 2025 году составит 86 млрд евро, а к 2029 — вырастет до 153 млрд евро (3,5% ВВП). Берлин пытается позиционировать себя как надежного партнера США.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц также поддерживает личные контакты с Дональдом Трампом, недавно проведя телефонный разговор с ним по военным вопросам и поставкам оружия Украине. В Берлине это расценивают как позитивный сигнал.

Айлин Матле, старший научный сотрудник по вопросам безопасности в Немецком совете по международным отношениям, считает, что Глобальный обзор размещения сил США может привести к выводу из Европы около 20 тысяч американских военных, которые были развернуты после начала полномасштабной войны РФ против Украины в 2022 году.

В то же время, по ее словам, даже после такого сокращения Соединенные Штаты сохранят весомое военное присутствие на континенте, ведь общая численность американских войск в Европе сейчас составляет от 90 до 100 тысяч человек.

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