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Ирина Гамалий, редактор сайта
3 мин.

Железнодорожная авария в Германии: появилась информация о пострадавших украинцах

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Среди пассажиров регионального поезда, сошедшего с рельсов на юго-западе Германии, находились пять граждан Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины со ссылкой на Генеральное консульство Украины в Мюнхене.

Железнодорожная авария в Германии: пострадали пять украинцев

 — Среди пассажиров находились, в частности, пять граждан Украины: 59-летний мужчина и семейная пара с двумя несовершеннолетними детьми. Все граждане Украины находятся на стационарном обследовании в местных медицинских учреждениях. Угрозы их жизни нет. Граждан Украины среди погибших нет, — говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что консулы находятся на связи с пострадавшими и готовы оказать всю необходимую помощь.

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Обстоятельства инцидента расследуются, причины аварии сейчас устанавливают компетентные органы. Дело находится на постоянном контроле в Генконсульстве Украины в Мюнхене.

Напомним, авария произошла 27 июля вблизи города Ридлинген, что в федеральной земле Баден-Вюртемберг.

Поезд, который выполнял региональный рейс по маршруту Ройтлинген — Ульм, вез не менее 100 пассажиров. На одном из участков маршрута он сошел с рельсов.

В результате катастрофы погибли три человека. По предварительным данным, среди погибших — машинист и двое работников железнодорожной инфраструктуры.

Еще около пятидесяти пассажиров получили ранения различной степени тяжести, из них 25 — в тяжелом состоянии.

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Фото: скрин из видео Bild

Источник: Интерфакс-Украина

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