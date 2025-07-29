Администрация Трампа запретила лидеру Тайваня остановку в Нью-Йорке — СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа отказала президенту Тайваня Лаю Цзин-де в разрешении остановиться в Нью-Йорке во время запланированной поездки в страны Центральной Америки.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники.

США заблокировали визит лидера Тайваня в Нью-Йорк: что известно

В августе Лай планировал транзитный визит в Парагвай, Гватемалу и Белиз — государства, которые официально признают Тайвань. Одной из его целей было выступить на мероприятии в Нью-Йорке, организованном аналитическим центром Heritage Foundation, а также совершить визит в Даллас.

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Впрочем, по данным источников, США отказали Лаю в возможности посетить Нью-Йорк. Причиной стало возражение со стороны Китая, который традиционно выступает против официальных или полуофициальных контактов лидеров Тайваня с США, с которыми Пекин не имеет дипломатических отношений.

Пока неясно, запрет касался только Нью-Йорка или транзита через США в целом. В ответ офис Лая заявил, что пока поездки за границу не планируются.

Аналитики считают, что решение Белого дома могло быть вызвано желанием избежать напряжения с Китаем перед возможными торговыми переговорами и потенциальным саммитом Трампа с Си Цзиньпином. Эксперт Бонни Глейзер раскритиковала такую уступчивость, считая, что это ослабляет сдерживание Китая в тайваньском вопросе.

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