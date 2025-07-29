ISW: Путин не пойдет на уступки без значительных поражений России на поле боя

Российский диктатор Владимир Путин вряд ли согласится на мирные договоренности по Украине без ощутимого военного давления.

Такой вывод сделали аналитики американского Института изучения войны (ISW) в своем новом отчете.

ISW заявил, что Путин не согласится на мир без военного давления: что известно

В документе указано, что заявления кремлевских чиновников, в частности министра иностранных дел Сергея Лаврова, демонстрируют решимость России продолжать агрессию и противопоставлять себя Западу. Такие нарративы активно продвигаются на внутреннюю аудиторию, в частности — российскую молодежь.

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Аналитики ISW также прокомментировали новый дедлайн, который президент США Дональд Трамп объявил для Путина. 28 июля он заявил, что у России есть 10-12 дней на заключение мирного соглашения с Украиной. В то же время эксперты сомневаются в эффективности таких ультиматумов без реальных успехов ВСУ.

В ISW отмечают: Кремль много лет выстраивал внутреннюю поддержку войны. Большинство россиян, по результатам независимых опросов, одобряют продолжение боевых действий до достижения целей — “денацификации”, демилитаризации и нейтралитета Украины.

Такие настроения затрудняют Путину возможность пойти на любой компромисс, не потеряв политического имиджа. По мнению экспертов, только значительные поражения российской армии на фронте могут заставить Кремль изменить позицию.

Фото: Президент России

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