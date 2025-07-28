Путин серьезно недооценил президента Трампа – сенатор Грэм

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что президент России Владимир Путин допустил серьезную ошибку, когда после разговора с американским лидером Дональдом Трампом о возможном мире в Украине продолжил ракетные обстрелы украинских городов.

Об этом Грэм заявил в сети Х.

Путин показал, что он не заинтересован в мире — Грэм

— Полностью понимаю разочарование президента Дональда Трампа из-за продолжения атак России против Украины, что свидетельствует об отсутствии реального желания Путина сесть за стол мирных переговоров. Путин серьезно недооценил президента Трампа, — написал Грэм.

Сенатор также отметил, что Китай и Индия способствуют развитию российского оборонно-промышленного комплекса, поэтому должны понести за это “давно назревшую ответственность”.

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Грэм подчеркнул, что в Конгрессе есть широкая двухпартийная поддержка, необходимая для того, чтобы помочь президенту Трампу в его попытках привлечь стороны к мирным переговорам.

Линдси Грэм является одним из инициаторов законопроекта о санкциях против России в случае, если Кремль будет саботировать мирный процесс.

Этот документ предусматривает, в частности, введение тарифа в 500% на импорт товаров в Соединенные Штаты из тех стран, которые покупают российскую нефть, газ, уран и другие виды сырья.

28 июля Дональд Трамп во время выступления в Шотландии заявил, что сократит дедлайн для РФ для завершения войны против Украины.

— 10-12 дней с сегодняшнего дня. Нет смысла ждать, — сказал Трамп.

Президент США подчеркнул, что не заинтересован в личной встрече с Путиным и что не хотел бы прибегать к санкциям, однако действия российского лидера оставляют ему немного вариантов.

При этом он добавил, что “любит российский народ”.

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