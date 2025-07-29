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Евгения Мороз, редактор ленты новостей
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Трамп обвинил Иран в срыве переговоров между Израилем и ХАМАС

Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран вмешивается в попытки достичь прекращения огня между Израилем и боевиками ХАМАС, посылая сигналы, которые могут сорвать переговоры.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на слова Трампа во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

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По словам Трампа, Иран оказывает преднамеренное влияние на переговоры, давая ХАМАСу инструкции, которые противоречат мирному процессу.

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— Иран, по моему мнению, вмешался в эти последние переговоры. Они посылают очень плохие сигналы. Для страны, которая только что была уничтожена, это абсолютно неприемлемо, — подчеркнул Трамп.

Он также вспомнил выступление министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, который, по словам Трампа, озвучил позиции, которые могут поставить под угрозу переговоры.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху резко осудил намерение Франции признать Палестину как государство.

По его словам, этот шаг «вознаградит террор» и рискует создать еще одну марионетку Ирана, в которую уже превратилась Газа.

Кроме того, Нетаньяху отметил, что палестинское государство в этих условиях станет «пусковой площадкой для уничтожения Израиля», а не мирного сосуществования рядом с ним.

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