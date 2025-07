В центре Нью-Йорка вооруженный мужчина убил четырех человек и покончил с собой

В центре Нью-Йорка произошла стрельба, в результате которой погибли пять человек, в том числе офицер нью-йоркской полиции, который был не при исполнении служебных обязанностей.

Об этом сообщает Associated Press и CNN.

Инцидент произошел на Манхэттене в офисном здании, где размещены штаб-квартиры инвестиционной компании Blackstone и Национальной футбольной лиги. Неизвестно, были ли связаны эти компании или любая другая со стрельбой.

По данным правоохранителей, нападавшим оказался житель Лас-Вегаса Девон Тамура.

Позже его нашли мертвым с огнестрельным ранением, которое, как полагают, он нанес себе сам после того, как забаррикадировался на 33-м этаже.

27-летний Тамура был вооружен винтовкой М4. Зайдя в здание, он открыл огонь по офицеру полиции Нью-Йорка, когда тот вошел в здание, после чего застрелил женщину, которая пыталась скрыться.

Нападавший продолжил стрельбу в вестибюле. Затем он пошел к лифту, где застрелил охранника, а поднявшись на один этаж — убил женщину.

В соцсетях люди, которые были на тот момент в здании, показали кадры, как они забаррикадировались после выстрелов в помещении.

Photo from inside the office building in Manhattan, New York, where a gunman opened fire. pic.twitter.com/uVwqj2mj4h

— AZ Intel (@AZ_Intel_) July 29, 2025