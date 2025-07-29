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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
3 мин.

В центре Нью-Йорка вооруженный мужчина убил четырех человек и покончил с собой

поліція Нью-Йорка
Фото: Unsplash

В центре Нью-Йорка произошла стрельба, в результате которой погибли пять человек, в том числе офицер нью-йоркской полиции, который был не при исполнении служебных обязанностей.

Об этом сообщает Associated Press и CNN.

Стрельба в Нью-Йорке

Инцидент произошел на Манхэттене в офисном здании, где размещены штаб-квартиры инвестиционной компании Blackstone и Национальной футбольной лиги. Неизвестно, были ли связаны эти компании или любая другая со стрельбой.

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По данным правоохранителей, нападавшим оказался житель Лас-Вегаса Девон Тамура.

Позже его нашли мертвым с огнестрельным ранением, которое, как полагают, он нанес себе сам после того, как забаррикадировался на 33-м этаже.

27-летний Тамура был вооружен винтовкой М4. Зайдя в здание, он открыл огонь по офицеру полиции Нью-Йорка, когда тот вошел в здание, после чего застрелил женщину, которая пыталась скрыться.

Нападавший продолжил стрельбу в вестибюле. Затем он пошел к лифту, где застрелил охранника, а поднявшись на один этаж — убил женщину.

В соцсетях люди, которые были на тот момент в здании, показали кадры, как они забаррикадировались после выстрелов в помещении.

В полиции заявили, что нападавший имел “задокументированную историю психического здоровья”, но его мотив до сих пор неизвестен. Правоохранители расследуют, почему нападавший выбрал именно то офисное здание.

После стрельбы полицейские обыскали автомобиль подозреваемого, где нашли чехол от винтовки с патронами, заряженный револьвер, патроны и магазины, рюкзак, а также лекарства, которые были ему прописаны.

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