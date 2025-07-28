Заявление Трампа о дедлайне для Путина привело к обвалу российских акций

Российский рынок акций перешел в режим стремительного падения котировок после заявления президента США Дональда Трампа об уменьшении дедлайна кремлевскому диктатору Владимиру Путину на достижение мирного соглашения с Украиной.

Обвал российских акций после заявления Трампа

Индекс Московской биржи, отражающий котировки акций крупнейших российских компаний, снизился с 2 777,3 до 2 727,2 пункта после заявления президента США Трампа.

Как сообщают российские издания, за один час (с 14:55 до 16:08 по местному времени) индекс потерял 1,8%, или $1,4 млрд по капитализации.

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К 16:31 акции Сбербанка снизились на 1,22%, российского Газпрома — на 2,77%, нефтяной компании Лукойл — на 1,11%, а судоходного предприятия Совкомфлот — на 2,24%.

В то же время убытки понесли и другие компании. Среди них — горнодобывающая и металлургическая компания Мечел, которая потеряла в цене почти 3%.

Еще около 3,2% — газовая компания Новатек, на 4% упали акции авиаперевозчика Аэрофлот.

Кроме этого, произошло ослабление российского рубля. В частности, юань подорожал почти на 2%, до 11,27 рубля. Курс доллара на Форексе увеличился на 2,1%, до 81,05 рубля.

Недавно президент США Дональд Трамп объявил о новом условии для российского диктатора Владимира Путина. Теперь глава Кремля имеет 10-12 дней на заключение мирного соглашения с Украиной.

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