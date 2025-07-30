18 стран ЕС хотят привлечь €127 млрд евро на оборону в рамках программы SAFE

18 государств — членов Европейского Союза уже подали заявки на участие в новой оборонной программе SAFE (Security Action for Europe), общая сумма которых достигла не менее 127 миллиардов евро.

Об этом говорится в официальном заявлении Европейской комиссии.

18 стран ЕС претендуют на 127 млрд евро для оборонных закупок: что известно

В Еврокомиссии сообщили, что заявки на доступ к кредитованию подали такие страны: Бельгия, Болгария, Чехия, Эстония, Греция, Испания, Франция, Хорватия, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Венгрия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия и Финляндия.

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SAFE имеет целью мобилизовать до 150 млрд евро инвестиций в безопасность и оборону ЕС. Как подчеркнул еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс, такая активность свидетельствует о единстве и амбициях Евросоюза в области безопасности и обороны.

Подача заявок открыта до 30 ноября 2025 года.

Напомним, в долгосрочном финансовом плане Европейского Союза (Multiannual Financial Framework, MFF) на 2028-2034 годы предусмотрено выделение €100 млрд на поддержку Украины.

Проект бюджета еще должны рассмотреть Европейский парламент и Европейский совет. Окончательное утверждение финансового плана на 2028-2034 годы должно состояться до конца 2027 года.

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