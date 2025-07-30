Германия и Италия заблокировали санкции ЕС против Израиля
Европейский Союз не смог достичь соглашения о введении санкций против Израиля из-за катастрофической гуманитарной ситуации в секторе Газа.
Об этом сообщает издание Spiegel.
Блокирование инициативы в Брюсселе
Евросоюз не смог принять решение о частичном прекращении участия Израиля в программе Horizon Europe — одном из главных научно-исследовательских проектов ЕС.
По данным немецких источников, инициативу заблокировали Германия и Италия.
Обсуждение в Комитете постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе завершилось безрезультатно.
Это означает, что предложение Еврокомиссии о первых символических санкциях против Израиля провалилось.
Инициатива была вызвана войной в Газе и действиями Израиля, которые, по мнению некоторых европейских политиков, противоречат международному гуманитарному праву. Однако позиция отдельных стран-членов остановила даже этот ограниченный шаг.
Изменение риторики США
На фоне провала в ЕС, президент США Дональд Трамп впервые открыто призвал Израиль активнее оказывать гуманитарную помощь Газе. После встречи с Урсулой фон дер Ляйен он заявил:
— Независимо от того, называете ли вы это голодом или нет, это дети, которые голодают.
По данным издания, это свидетельствует о заметном изменении позиции Вашингтона и росте международного давления на Израиль.
Гуманитарная помощь от Германии
Между тем канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил о начале гуманитарной операции: два самолета Бундесвера вылетели для сброса помощи над Газой.
Подготовка проходит в Иордании.
Однако гуманитарные организации ставят под сомнение целесообразность такой операции, указывая на мизерные объемы, высокую стоимость и риски для гражданского населения.