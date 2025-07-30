Германия и Италия заблокировали санкции ЕС против Израиля

Европейский Союз не смог достичь соглашения о введении санкций против Израиля из-за катастрофической гуманитарной ситуации в секторе Газа.

Об этом сообщает издание Spiegel.

Блокирование инициативы в Брюсселе

Евросоюз не смог принять решение о частичном прекращении участия Израиля в программе Horizon Europe — одном из главных научно-исследовательских проектов ЕС.

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По данным немецких источников, инициативу заблокировали Германия и Италия.

Обсуждение в Комитете постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе завершилось безрезультатно.

Это означает, что предложение Еврокомиссии о первых символических санкциях против Израиля провалилось.

Инициатива была вызвана войной в Газе и действиями Израиля, которые, по мнению некоторых европейских политиков, противоречат международному гуманитарному праву. Однако позиция отдельных стран-членов остановила даже этот ограниченный шаг.

Изменение риторики США

На фоне провала в ЕС, президент США Дональд Трамп впервые открыто призвал Израиль активнее оказывать гуманитарную помощь Газе. После встречи с Урсулой фон дер Ляйен он заявил:

— Независимо от того, называете ли вы это голодом или нет, это дети, которые голодают.

По данным издания, это свидетельствует о заметном изменении позиции Вашингтона и росте международного давления на Израиль.

Гуманитарная помощь от Германии

Между тем канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил о начале гуманитарной операции: два самолета Бундесвера вылетели для сброса помощи над Газой.

Подготовка проходит в Иордании.

Однако гуманитарные организации ставят под сомнение целесообразность такой операции, указывая на мизерные объемы, высокую стоимость и риски для гражданского населения.

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