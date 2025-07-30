В 2025 году население Земли продолжает расти, хотя темпы прироста постепенно замедляются.

Какое количество населения Земли в 2025 году и какое было в предыдущие годы — читайте в материале Фактов ICTV.

Сколько людей проживает на Земле в 2025 году

Согласно оценкам Бюро переписи населения США, по состоянию на 1 января 2025 года количество людей на планете составляло примерно 8,09 миллиарда человек. По сравнению с 2024 годом это больше чем на 71 миллион.

По данным портала Population TODAY, по состоянию на конец апреля 2025 года население мира составляло 8,219 миллиарда человек. Это свидетельствует о ежедневном приросте населения примерно на 121 тысячу человек.

Хотя общее количество населения Земли растет, темпы прироста снижаются. Так, в 2024 году прирост составил 0,9%, что несколько меньше по сравнению с предыдущими годами. Это связано с глобальным снижением уровня рождаемости и старением населения во многих странах.

По континентам распределение населения выглядит следующим образом:

Европа — ориентировочно 719 миллионов человек (9% мирового населения).

Азия — ориентировочно 4,85 миллиарда человек, что составляет около 59% мирового населения.

Африка — более 1,54 миллиарда человек (19% мирового населения).

Северная Америка — около 611,8 миллиона человек (7% мирового населения).

Южная Америка — около 437,3 миллиона человек (5% мирового населения).

Океания — ориентировочно 45,6 миллиона человек (менее 1% мирового населения).

По прогнозам ООН, к 2037 году мировое население может достичь 9 миллиардов человек. Однако ожидается, что общие темпы роста населения мира замедлятся из-за снижения рождаемости.

Немецкий фонд мирового народонаселения (DSW) отметил, что хотя общее количество людей продолжает расти, однако этот рост становится медленнее.

Сколько людей проживало на Земле в предыдущие годы

Количество населения на Земле по годам постоянно меняется.

Данные по годам выглядят следующим образом:

2024 год — численность населения 8 126 964 296, скорость роста 0,853%, общая численность населения — 8 196 270 385;

2023 год — численность населения 8 056 505 564, скорость роста 0, 865%, общая численность населения — 8 126 212 383;

2022 год — численность населения 7 986 308 820, скорость роста 0,864%, общая численность населения — 8 055 272 576;

2021 год — численность населения 7 920 831 824, скорость роста 0,797%, общая численность населения — 7 983 949 113;

2020 год — численность населения 7 851 414 621, скорость роста 0, 898%, общая численность населения — 7 921 906 081;

2019 год — численность населения 7 771 172 776, скорость роста 1,023%, общая численность населения — 7 850 668 421;

2018 год — численность населения 7 688 632 785, скорость роста 1,063%, общая численность населения — 7 770 388 334;

2017 год — численность населения 7 602 603 123, скорость роста 1,121%, общая численность населения — 7 687 818 288;

2016 год — численность населения 7 514 505 928, скорость роста 1,162%, общая численность населения — 7 601 790 506;

2015 год — численность населения 7 426 477 815, скорость роста 1,174%, общая численность населения — 7 513 656 151.

Где больше всего населения

Самые большие страны мира по численности населения:

Индия — 1 461 625 546;

Китайская Республика — 1 416 661 967;

США — 346 962 959;

Индонезия — 285 338 442;

Пакистан — 254 511 858;

Нигерия — 236 668 684;

Бразилия — 212 677 100;

Бангладеш — 175 313 227;

Эфиопия — 134 868 000.

Из-за полномасштабного вторжения неизвестно, сколько людей сейчас проживает в Украине, ведь перепись населения не проводилась.

По данным ООН, до полномасштабного вторжения население составляло около 40 млн человек, а с начала войны сократилось на 10 млн.

Worldometer сообщает, что количество людей в Украине — 38,4 млн, а по данным World Population Review — 37,8 млн.

